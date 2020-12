¡Nos dejaron para siempre! Los famosos que murieron este 2020

Recordamos a aquellas estrellas que se apagaron este año y dejaron todo un legado en el mundo del espectáculo.

Quedan solo días para que se acaba este inolvidable 2020, un año que marcó en muchos aspectos.

A lo largo de estos 12 meses, grandes luminarias del mundo del espectáculo partieron de manera inesperada, dejando un vació entre sus fanáticos.

A continuación rendimos homenaje a todas esas personalidades que fallecieron a lo largo de este 2020.

Sin lugar a duda, una de las pérdidas más icónicas fue la del actor Chadwick Boseman, protagonista de la película “Pantera Negra”, quien perdió la vida a los 42 años, a causa de un cáncer de colon.

A sus escasos 33 años, el cuerpo de la actriz de “Glee” fue encontrado sin vida en el lago Piru, en el estado de California, tras días desaparecida.

La actriz y esposa de John Travolta murió a los 57 años, tras años de lucha contra el cáncer mamario.

My deepest condolences to the family of Kelly Preston, and all who knew and loved her. She was an absolutely lovely human being and it’s an honor to have had her be a part of The Last Song. She will be greatly missed. pic.twitter.com/DeOlbLmTFK

— Nicholas Sparks (@NicholasSparks) July 13, 2020