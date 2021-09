Tres muertos, entre ellos un gángster, en sangriento tiroteo en pleno tribunal

Jitendra Gogi, un mafioso local, estaba de pie ante un juez en el tribunal cuando dos hombres disfrazados de abogados abrieron fuego repentinamente.

Al menos tres muertos, entre ellos un conocido gángster local, dejó un insólito tiroteo perpetrado este viernes en un tribunal de Delhi, en la India, informó la policía.

Jitendra Gogi, un mafioso detenido en marzo del año pasado, fue atacado a tiros por dos hombres disfrazados de abogados cuando se encontraba de pie ante un juez en dicho tribunal.

Gogi recibió varios impactos de bala y murió debido a las heridas. Testigos declararon a medios de comunicación que se efectuaron alrededor de una docena de disparos dentro del lugar.

Los falsos abogados murieron al ser abatidos por agentes de protección especializados. Medios de comunicación, citando a la policía, dijeron que estos pertenecían a una banda rival.

Videos captados con teléfonos móviles en el tribunal del distrito de Rohini, en Delhi, mostraban a abogados y litigantes corriendo en los pasillos para ponerse a salvo, mientras de fondo se oyen disparos.

