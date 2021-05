Dieciocho elefantes habrían muerto por un rayo durante tormenta en India

Hasta el momento han recuperado los restos de cuatro paquidermos, que fueron víctima de un rayo.

Al menos 18 elefantes podrían haber muerto por un rayo en el noreste de India, informaron este jueves las autoridades, que abrieron una investigación.

Responsables forestales y un diputado local, Jitu Goswami, indicaron a la AFP que creen que los paquidermos murieron después de que un rayo cayera en un bosque del distrito de Nagaon, en el estado de Assam (centro), el miércoles durante una tormenta.

Deeply pained by the death of 18 elephants last night due to massive thunderstorm under Kothiatoli Range in Nagaon. I shall be visiting the site tomorrow morning along with PCCF(wildlife) & senior officials to take stock of the situation as directed by HCM Dr.@himantabiswa. pic.twitter.com/CxHqmUZFtv

— Parimal Suklabaidya (@ParimalSuklaba1) May 13, 2021