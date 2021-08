Juan Francisco Sandoval denunció “la forma ilegal y arbitraria en que la fiscal general Consuelo Porras lo destituyó del MP, con el fin de obstruir investigaciones en contra del presidente Alejandro Giammattei".

El gobierno de Guatemala representado por la Procuraduría General de la Nación (PGN) se opuso a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) le otorgue medidas provisionales a favor del exjefe de la Fiscalía Especial contra la impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval.

Durante la citatoria de la Corte IDH, convocada para este viernes 27 de agosto de 2021, Sandoval expuso sus argumentos por los que considera que su destitución del Ministerio Público (MP) fue ilegal y las razones por las que solicita se le otorguen medidas de protección.

El exfiscal Sandoval denunció “la forma ilegal y arbitraria en que la fiscal general Consuelo Porras lo destituyó del MP, con el fin de obstruir investigaciones en contra del presidente Alejandro Giammattei” y otros funcionarios de gobierno.

Oposición

Jorge Luis Donado, titular de la PGN y representante del Estado de Guatemala, se opuso a que se otorguen medidas provisionales a Juan Francisco Sandoval y a fiscales de la FECI, pues a su criterio, no se sabe en qué calidad pretende figurar en el caso y considera que la Corte Interamericana vulnera las leyes porque no respeta la competencia ya que interviene en asuntos que no han sido resueltos internamente. En este caso, se refirió a la destitución del exjefe de la referida fiscalía.

En ese sentido, Donado aseguró que la Fiscal General no se reunió el 21 de julio pasado con el presidente Alejandro Giammattei para abordar el tema de la destitución del exfiscal.

Asimismo, aseveró que quedó demostrado que Sandoval todavía tiene una demanda en la vía laboral para hacer valer sus derechos supuestamente vulnerados.

Otras intervenciones

En tanto, Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, mencionó que “lo que quieren los actores políticos y económicos es seguir con sus privilegios y aumentarlos.

Mientras que la relatora de la Corte IDH para Guatemala, Esmeralda Arosamena, aseguró que en el país se ha dado un debilitamiento en la lucha contra la corrupción. “Se observa con preocupación el contexto adverso hacia las labores de la FECI”, sentenció.

