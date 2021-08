VIDEO: “¡Salva a mi bebé!”, dice madre afgana a militares

La desesperación que se vive en la capital de Afganistán lleva a la gente a tomar decisiones drásticas como se ha podido ver estos días: desde subirse a un enorme avión militar C-17 en marcha hasta las largas colas para huir de ese país.

La situación en Kabul no hace sino ponerse peor a cada día que pasa desde la toma del poder de los talibanes.

Y es que la desesperación en torno al aeropuerto de Kabul no hace más que crecer, pues los talibanes utilizan disparos al aire y latigazos para contener a quienes buscan huir.

La última imagen de la desesperación se ha difundido a través de Twitter, en la que se puede ver como una madre entrega a su bebé en pañales de muy pocos meses a los militares de Estados Unidos (EE. UU.).

Los militares han narrado al diario Independent que las madres estaban “desesperadas, los talibanes las golpeaban”, mientras gritaban “¡Salva a mi bebé!”, y les arrojaban a los niños para llevarles fuera del país. Algunos, incluso, según ha comentado el oficial británico al medio, han caído sobre las vallas de púas.

Las imágenes, propiedad y difundidas por el activista Omar Haidari, ha denunciado el caos que se vive allí a través de Twitter: “Es un testimonio del papel de la comunidad internacional en la caída de Afganistán y su posterior abandono del pueblo afgano. El futuro de Afganistán se ha decidido para su gente sin el voto de su gente y ahora viven a merced de un grupo terrorista”.

The chaos & fear of people is a testament to the international community’s role in AFG’s downfall & their subsequent abandonment of Afghan people. The future for AFG has bn decided for its people without its people’s vote & now they live at the mercy of a terrorist group. #Kabul pic.twitter.com/k4bevc2eHE

— Omar Haidari (@OmarHaidari1) August 19, 2021