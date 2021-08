Giammattei anuncia vacunación para grupo entre 25 y 29 años

Giammattei manifestó que “no hay que perder el tiempo en discusiones estériles y poniendo obstáculos"

El presidente Alejandro Giammattei informó en cadena nacional sobre la situación actual del país a causa del aumento de contagios de coronavirus Covid-19.

Giammattei aseguró que el pasado jueves se registró el día con más casos de Covid-19 con índice del 38 por ciento de positividad.

“No hay que bajar la guardia y perder el tiempo en discusiones estériles y poniendo obstáculos. No es momento para pelear”, declaró el gobernante.

Agregó que “no es momento de hacer política partidaria y que vendrá el tiempo de hacer ese tipo de política”.

Variante lambda

El pasado jueves 19 de agosto, el Laboratorio Nacional de Salud (LNS) confirmó la presencia de la variante lambda en Guatemala. El primer caso se detectó en un hombre de 41 años, aseguró el mandatario.

Aseguró que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) fortaleció las medidas de bioseguridad en el país ante el ingreso de la nueva variante.

La lambda es conocida por ser la primera variante latinoamericana, originaria de Perú, donde actualmente ya es responsable de una gran parte de todos los casos de Covid-19.

“Esta persona no tiene antecedentes de viaje, con sintomatología leve, sin referir información de vacunación”, señaló Giammattei

De acuerdo a los hallazgos, en Guatemala la detección se realizó en un paciente procedente de Chiquimula.

Vacunación 25 años en adelante

En la cadena nacional también anunció que personas de 25 años en adelante ya se pueden registrar para recibir la vacuna contra Covid-19.

El anuncio por parte del jefe de Estado se da una semanas después de que se habilitara la vacunación para los mayores de 30 años.

En ese sentido, instó a la juventud a informarse y vacunarse contra el Covid-19.

“Jóvenes, regístrense y acudan a vacunarse. Lleven con ustedes a sus padres, tíos, abuelos que aún no lo han hecho”, resaltó el mandatario.

Vacunas Covid-19

También aseguró que las vacunas contra el coronavirus seguirán llegando al país, ya sean compradas y donadas.

“Las vacunas seguirán llegando a Guatemala. Gracias a las donaciones que son fruto de las excelentes relaciones que tenemos con el mundo, y también compradas, a pesar de las dificultades de abastecimiento que hemos encontrado, pero seguimos adelante”, agregó.

#URGENTE El @MinSaludGuate actualiza tabla sobre el #COVID19 en Guatemala con datos de las últimas 24 horas: – 433 mil 339 casos acumulados registrados

Asimismo, dijo que la vacuna “por sí misma no es una garantía que una persona no se vaya a contagiar o que no pueda seguir trasmitiendo el virus, pero definitivamente sí tiene una característica, ayuda a disminuir drásticamente la mortalidad. Así que jóvenes, acudan a vacunarse, infórmense de fuentes oficiales y verán que el beneficio de la vacuna les va a salvar su vida”.

