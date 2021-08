“Es falso, yo siempre he estado con el pueblo”, asegura cardenal Ramazzini

El pronunciamiento del cardenal Álvaro Ramazzini causó diversas reacciones, esto fue lo que dijo sobre la petición que se hizo a la Fiscal General, Consuelo Porras.

El cardenal Álvaro Ramazzini, obispo de la diócesis de Huehuetenango, defendió este lunes su postura con relación a la fiscal general Consuelo Porras, asegurando que está a favor del pueblo, pero también de la legalidad y la institucionalidad.

La postura fue y sigue siendo que debió renunciar al cargo, aseguró en entrevista en A Primera Hora de Emisoras Unidas.

P: ¿Sigue la iglesia siendo crítica en cuanto al tema de la destitución de Juan Francisco Sandoval como titular de la FECI?

R: “Siempre lo dijimos y lo vamos a mantener. Si ustedes leen el comunicado, en la referencia que le hicimos a la fiscal general ¿qué es lo que le estamos prácticamente diciendo?”.

P: ¿Qué renuncie?

R: “Eso es lo que les estamos diciendo, pero la respetamos porque tiene un cargo, es una persona. La respetamos porque también es miembro de nuestra feligresía”.

Reitera llamado al mandatario

“Yo siempre he estado con el pueblo, pero estar a favor del pueblo no quiere decir que, en un primer momento, uno no esté a favor de la legalidad y la institucionalidad. El llamado que hicimos al presidente era eso, que cumpla con sus promesas; pero ese es el primero paso, nadie nos ha preguntado qué vamos hacer”, añadió el Cardenal.

Ramazzini adelantó que este lunes se reunirán virtualmente con la plenaria de la Conferencia Episcopal para analizar los hechos de coyuntura que atraviesa Guatemala.

#EUCoronavirus Monseñor Álvaro Ramazzini, obispo de Huehuetenango y Cardenal de la Iglesia católica: "Con el presidente @DrGiammattei, ya van más de 19 meses que no me comunico con él (…) pero como siempre he dicho, nosotros, los obispos, lo que queremos es el bien del pueblo" pic.twitter.com/hCbNS862FQ — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 16, 2021

A su parecer, la polarización ya no es solo ideológica sino que ahora se añade el impacto de la pandemia del Covid-19, por falta de medicina, trabajo y el encierro, que aseguró “exacerban la división que tenemos”.

“Si yo en este momento saliera a decir en la plaza pública ‘votemos al presidente’, ‘quitemos al fiscal general’, ‘no queremos que se respete la legalidad’, tendría a millones de personas que estarían a mi favor, pero la visión nuestra es que un país no se puede mantener en el desorden e irrespeto a la legalidad”, afirmó Ramazzini.

Vaticano replica al cardenal Ramazzini

El Vaticano destacó las declaraciones del cardenal con las que expuso que “un descontento muy grande en la población” guatemalteca había llevado al paro nacional del jueves 29 de julio.

“El descontento general explotó cuando fue destituido el Fiscal Especial Contra la Impunidad (FECI)”, Juan Francisco Sandoval, “que estaba en una lucha frontal contra la corrupción”.

Así lo explicó el cardenal Ramazzini, ante los micrófonos de Vatican News, definiendo una situación social de “mucha desesperación” que se había venido gestando desde hace meses atrás.

Sobre la pandemia

Ramazzini dijo que las decisiones gubernamentales con relación a la pandemia llegaron tarde. “Si estas medidas se hubiesen implementado por lo menos hace tres meses no tendríamos la crisis que tenemos, esta es mi visión”, precisó.

El cardenal relató que recién viajó a la zona norte de Huehuetenango. Describió que el escenario es “increíble”, donde “la gente no cree que exista el Coronavirus”.

“En la iglesia nosotros les exigimos que ingrese solo los aforos previstos y con las mascarilla puestas, pero al salir de la iglesia todos se la quitan”.

De acuerdo con el cardenal Ramazzini lo que se está viviendo en las comunidades rurales, es producto del abandono estatal y la falta de información para prevenir enfermedades, así como la falta de agua potable para el lavado de manos.

