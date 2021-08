"Hay muertos, puedo confirmarlo, pero todavía no tengo el número exacto", dijo Chandler, al precisar que el primer ministro Ariel Henry estaba de camino al centro nacional de operaciones de emergencia, en Puerto Príncipe.

La Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos (EE.UU.) emitió este sábado una alerta de tsunami en algunas costas de Haití debido al terremoto de magnitud 7.2 registrado en el sur de ese país.

“Olas de tsunami que pueden llegar a 1 o 3 metros sobre el nivel de la marea son posibles en algunas costas de Haití”, indicó la NOAA, sin precisar zonas concretas del país.

El terremoto se registró a las 8.29 hora local al noreste de Saint-Louis du Sud, en el sur de Haití, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), que ve “probable” que el sismo deje “un alto número de víctimas”

El fuerte terremoto que sacudió Haití el sábado por la mañana dejó varios muertos, según declaró a la AFP el director de protección civil del país, Jerry Chandler.

#NEW: Images reveal mass destruction following the 7.2 earthquake in #Haiti. Similar in strength to the catastrophic earthquake that killed more than 160,000 people in the Caribbean country in 2010, according to a study. pic.twitter.com/1RYFlv31af

