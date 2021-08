¡El Perseverance ha comenzado a recolectar muestras en Marte!

El objetivo de la misión es entender mejor la geología marciana, así como buscar rastros de vida en el Planeta Rojo.

La NASA anunció el viernes que el rover Perseverance inició oficialmente la recolección de muestras de roca en Marte, con la primera de unas 30 que deberán ser traídas, dentro de varios años, a la Tierra para ser analizadas.

La agencia espacial estadounidense publicó fotografías que muestran claramente, a un lado de la sombra del vehículo, un montículo con un hueco en el centro, el primero cavado por el robot en el planeta rojo.

“¡La toma de muestras comenzó!”, escribió en Twitter Thomas Zurbuchen, administrador asociado de ciencia de la NASA.

En total, el proceso de recolección de la muestra (del tamaño de una tiza y sellada en un tubo hermético) debe tomar once 11 días.

La misión despegó de Florida hace poco más de un año. Su objetivo es entender mejor la geología marciana, así como buscar signos de vida antigua y rastros de vida microbiana fosilizada en la roca del Planeta Rojo.

El módulo, del tamaño de una amplia camioneta SUV, aterrizó el 18 de febrero en el cráter de Jezero, en donde los científicos piensan que había, hace 3 mil 500 millones de años, un profundo lago. Este sería un entorno propicio para crear las condiciones necesarias a una vida extraterrestre.

This is it—the target for my first core sample. This rock may be the oldest I get to sample, so it’ll be a great start to my rock collection. #SamplingMars

Read more on what’s ahead: https://t.co/rQk2fWVKgx pic.twitter.com/DyjIbOFcGu

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) August 5, 2021