La NASA revela el primer video del aterrizaje del Perseverance en Marte

La NASA reveló este lunes el primer video de la llegada de su rover Perseverance a Marte.

El video, de 3 minutos y 25 segundos de duración, muestra el despliegue del paracaídas y el contacto del vehículo con la superficie del planeta rojo.

“Son videos realmente asombrosos”, dijo Michael Watkins, director de laboratorio de propulsión a chorro de la NASA.

“Es la primera vez que hemos podido capturar un acontecimiento como la llegada a Marte”, agregó.

En tanto, Jessica Samuels, gerente de la misión del Perseverance en la superficie marciana, dijo que el rover operaba tal como se esperaba.

“Me alegra reportar que Perseverance goza de buena salud”, apuntó.

Primer audio de Marte

Un micrófono dejó de funcionar durante el descenso, pero el rover fue capaz de captar audio una vez que ya estaba detenido sobre la superficie.

Ingenieros de la NASA reprodujeron un pequeño clip de audio que, según dijeron, responde a una racha de viento en Marte.

Histórica misión

El Perseverance se posó con éxito en la superficie de Marte, específicamente en el cráter Jezero, tras superar los “siete minutos de terror” (como se había denominado a la arriesgada maniobra que precedía a su aterrizaje) el pasado 18 de febrero.

La misión de la NASA tiene el objetivo explícito de encontrar rastros de vida antigua en Marte, recogiendo muestras de rocas del planeta rojo. Estas serán traídas a la Tierra, para ser analizadas, en una misión planificada para la década de 2030.

Para Thomas Zurbuchen, administrador asociado de ciencia de la NASA, esto podría finalmente responder a la pregunta de si estamos solos en el Universo.

Por su parte, Mary Voytek, directora del programa de astrobiología de la NASA, señaló que los científicos buscan lo que llaman biofirmas: rastros de vida microbiana que “pueden tomar todo tipo de formas”, como “químicos” o “cambios ambientales”. “Los astrobiólogos hemos soñado con esta misión durante décadas”, dijo.

