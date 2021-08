Nuevo tiroteo en Estados Unidos: alerta máxima en el Pentágono

La fuerza de seguridad del Pentágono informó que la zona había sido asegurada, pero no dio detalles de lo ocurrido.

Nuevo tiroteo en Estados Unidos. El Pentágono fue puesto en alerta máxima por alrededor de hora y media, según informó el Departamento de Defensa, tras registrarse un ataque armado en los alrededores del edificio en Arlington, en las afueras de Washington.

Según informaron fuentes oficiales, a eso de las 09:40 horas (de Guatemala) se escucharon varios disparos en la estación de metro y autobuses situada a pocos metros del complejo militar. A continuación, se llamó, por medio de un altavoz, a los empleados a permanecer dentro del edificio.

“El Pentágono está actualmente bloqueado debido a un incidente en el Centro de Tránsito del Pentágono. Le pedimos al público que por favor evite el área”, dijo la fuerza de seguridad del Pentágono en un comunicado publicado en Twitter.

The Pentagon currently is on lock down due to an incident at the Pentagon Transit Center. We are asking the public to please avoid the area. More information will be forthcoming. — Pentagon Force Protection Agency (Official) (@PFPAOfficial) August 3, 2021

“Todavía es una escena de crimen activa. Solicitamos que todos se mantengan alejados de la entrada de trenes del Metro y el área de la plataforma de autobuses. El transporte al Pentágono se desvía a Pentagon City”, señalaron.

The scene of the incident is secure. It is still an active crime scene. We request that everyone stay away from the Metro rail entrance and bus platform area. Transportation at the Pentagon is diverted to Pentagon City. — Pentagon Force Protection Agency (Official) (@PFPAOfficial) August 3, 2021

Un policía fallecido

Los servicios de emergencia del condado de Arlington dijeron que había “varios pacientes” en la escena del incidente, aunque no precisaron el carácter de las lesiones.

La cadena CNN informó que un agente de policía murió, aunque las circunstancias del tiroteo no estaban claras. El jefe de la fuerza de protección del Pentágono, Woodrow Kusse, dijo que había “varios heridos”, pero se negó a confirmar reportes de que uno de sus agentes de policía había muerto.

El estado de alerta se levantó alrededor de las 11:10 (hora de Guatemala), pero las salidas más cercanas a la estación de metro y autobús del Pentágono permanecían cerradas hasta nuevo aviso.

The Pentagon has lifted the lock down and has reopened. Corridor 2 and the Metro entrance remains closed. Corridor 3 is open for pedestrian traffic. — Pentagon Force Protection Agency (Official) (@PFPAOfficial) August 3, 2021

El portavoz John Kirby dijo que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, “no se encontraba en el edificio en el momento del incidente”, y agregó que el jefe del Pentágono ha estado informado “regularmente” de cómo evolucionaba todo. Austin y el jefe de gabinete, el general Mark Milley, estaban en la Casa Blanca para una reunión semanal con el presidente Joe Biden.

*Con información de AFP

