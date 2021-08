Autoridades de EE. UU. localizan a más de 800 indocumentados

De acuerdo con los reportes de las autoridades migratorias, la mayoría de los migrantes ilegales son de origen centroamericano.

Más de 800 migrantes indocumentados fueron localizados por las autoridades de Estados Unidos, según un informe oficial.

De acuerdo con los datos, fueron detectados dos grupos de personas que habían ingresado y permanecido en el territorio estadounidense de forma ilegal.

En total fueron 845 ciudadanos de diferentes nacionalidades, en su mayoría centroamericanos.

La Patrulla Fronteriza destacó que el primer grupo:

Según la información de los agentes fronterizos, muchas de las personas que integraban ese grupo habían sufrido agotamiento y deshidratación.

De esa cuenta, se les brindó asistencia médica y después fueron trasladados a un hospital.

Con respecto al segundo grupo se manifestó que:

Está conformado por 509 personas.

Sus países de origen son Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Ecuador y Venezuela.

Fueron localizados cerca de Hidalgo, en Texas.

De estos 331 eran miembros de grupos familiares, 63 adultos que viajaban solos y 115 menores no acompañados.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés):

La vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, pidió a los países centroamericanos fortalecer las acciones para disminuir la migración irregular.

De esa cuenta, la funcionaria estadounidense afirmó:

“Las historias que he escuchado y las interacciones que he tenido refuerzan la naturaleza de las causas fundamentales de la migración: falta de oportunidades económicas, violencia, corrupción, inseguridad alimenticia y necesidades básica no satisfechas”.