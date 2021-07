Copa Oro: Estados Unidos avanza a semifinales tras derrotar dramáticamente a Jamaica

Los locales consiguieron la victoria por medio de Matthew Hoppe, quien anotó con un contundente cabezazo tras un gran centro de Roldán al minuto 83'.

En el marco de los cuartos de final de la Copa Oro 2021 se enfrentaron los combinados nacionales de Estados Unidos y Jamaica para definir quién de ambos continuaría en este torneo continental.

En 15 anteriores ediciones de dicho torneo, el título ha quedado ocho veces en poder de los mexicanos y seis en manos de los estadounidenses. Sólo Canadá pudo interrumpir este dominio y lo hizo en el año 2000 cuando ninguno de los dos más grandes rivales de la Confederación llegó a la final.

Desde el pitazo inicial el partido se avizoraba con grandes expectativas, pues los jamaicanos tuvieron una gran oportunidad en los primeros minutos.

De hecho, en gran parte de esta primera mitad los caribeños fueron muy incisivos, prueba de ello fue que Junior Flemmings tuvo otra gran chance al minuto 18′.

