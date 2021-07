Encuentro Nacional de Robótica fomenta el interés por la tecnología en los jóvenes

Por séptimo año consecutivo se realizó en Guatemala el Encuentro Nacional de Robótica, mejor conocido como Proyecto Balam. El evento tiene el objetivo de potenciar el aprendizaje en áreas tecnológicas y este año incrementó la participación de mujeres a nivel nacional.

Hace siete años se creó el Proyecto Balam con el propósito de fomentar el aprendizaje de los jóvenes guatemaltecos en las áreas tecnológicas por medio de la educación STEM (Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés). Durante el Encuentro Nacional de Robótica los participantes tienen la oportunidad de trabajar en equipo y competir de manera sana y divertida, mientras potencian su talento.

El año pasado presentó un gran reto para el evento, debido al confinamiento y las restricciones de distanciamiento. Fue entonces que los organizadores tomaron la importante decisión de convertir la metodología de Proyecto Balam a una completamente virtual, la cual se mantuvo este año. Además de permitir que más jóvenes del interior del país se sumaran a la actividad, también incrementó la participación de mujeres a nivel nacional.

“Al participar en Proyecto Balam los jóvenes pueden potenciar su talento. La nueva metodología virtual nos ha permitido alcanzar a muchas más personas, principalmente en el interior del país. Si no fuera por este proyecto no sabríamos que hay jóvenes en diferentes departamentos de Guatemala que están interesados en estos temas y que tienen mucho talento”, explica Oscar Rodas, Co-Fundador del Proyecto Balam y Director de Ingeniería en Electrónica de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación (FISICC) de Universidad Galileo.

Para más información sobre Proyecto Balam puedes ingresar al sitio web balam.galileo.edu.

Proyecto Balam 2021

Proyecto Balam se distingue por sus tres fases: Aprende, Crea y Compite. En la primera, los jóvenes inscritos aprenden la teoría y de manera virtual reciben acompañamiento por medio de talleres, capacitaciones y tutoriales. En la segunda fase, los participantes clasificados invierten en un kit para formalizar el tema de la construcción de prototipos; y en la fase final se elijen a los jóvenes con el mejor desempeño y mejores soluciones a sus proyectos para conformar la Selección Nacional de Robótica, quienes representan a Guatemala en competencias profesionales a nivel internacional.

Participación Proyecto Balam 2021:

Aprende : Se contó con 1,400 mil inscritos. De estos, 30% pertenecen al interior del país y el 37% del total de participación fueron mujeres.

: Se contó con 1,400 mil inscritos. De estos, 30% pertenecen al interior del país y el 37% del total de participación fueron mujeres. Crea : Tras el filtro de la primera fase, se entregaron 100 kits individuales. De esos, el 58% de participantes eligió el área de robótica y el otro 42% eligió el área de domótica. El 65% de participantes era del interior del país y el 33% fueron mujeres.

: Tras el filtro de la primera fase, se entregaron 100 kits individuales. De esos, el 58% de participantes eligió el área de robótica y el otro 42% eligió el área de domótica. El 65% de participantes era del interior del país y el 33% fueron mujeres. Compite: La última fase contó con 30 finalistas. De estos, el 31% fueron mujeres.

“Además de apoyar al desarrollo de competencias y nuevos conocimientos en áreas STEM en los jóvenes, nos enorgullece y emociona que cada año incrementa la participación de mujeres”, agrega Rodas.

“El proyecto es un espacio de oportunidad para aquellos jóvenes que tienen deseo de aprender. Este año, con el afán constante de innovar, incorporamos una categoría adicional, la de domótica. Esta categoría ha tenido una aceptación muy buena porque le permite a los jóvenes ver el por qué y el para qué de la tecnología. Dentro de los elementos para innovación de este año también tuvimos el tema de emprendimiento tecnológico, que se llevó a cabo en ambas categorías. Buscamos que los jóvenes no solo sean creadores de tecnología, sino que también tengan nociones de cómo emprender con los proyectos que trabajan”, comenta Alex Guzmán, CEO de Grupo Intelecto y Co-Fundador del Proyecto Balam.

Este año se le dio mucha importancia a la parte de programación por medio de componentes electrónicos que fueron diseñados, fabricados y ensamblados en gran parte en Guatemala. Para esto, se contó con el apoyo de jóvenes que ya formaron parte de la Selección Nacional de Robótica en ediciones anteriores y que ahora se suman a Proyecto Balam en un rol de generadores de tecnología.

“Participé en Proyecto Balam en 2017 y representé a Guatemala en la Selección Nacional de Robótica. Participar en este proyecto me ayudó a decidir qué carrera quería seguir y después de todo el proceso me reclutaron para formar parte de Tesla Lab y crear tecnología para Proyecto Balam. Yo me encargo de todos los diseños 3D que se manejan en el laboratorio”, explica Jefferson Navarro.

“Proyecto Balam es una iniciativa muy bonita, permite generar experiencias nuevas e inolvidables y abre muchas puertas. A veces no sabemos cuál es nuestro potencial hasta que se nos presentan retos y eso es lo que buscamos generar para los jóvenes en Proyecto Balam. Yo participé en 2018 y pude entrar a la Selección Nacional de Robótica. Ahora tras bambalinas el proceso comienza en pensar en los retos, diseñarlos, estructurar el contenido y es impresionante poder observar la evolución de todos los participantes”, agrega Gabriel Santisteban.

Puestos finales 2021

Domótica:

Nesthor Josué Ayala José Manuel Medina Marjorie Shophia Álvarez

Robótica (Grupo A):

Brian José Contreras Allan Amílcar Felipe Miranda Erick Manolo Ortíz

Robótica (Grupo B):

Cecily Karina Guinea Brayan Enrique Barreno José Daniel Cancinos

