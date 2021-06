Tiroteos dejan un muerto y 12 heridos; sospechoso habría atacado al azar

Los hechos ocurrieron en el transcurso de una hora y media, cuando el sospechoso abrió fuego, aparentemente al azar, alrededor de las comunidades en las afueras de Phoenix.

Una persona murió y una docena mas resultaron heridas tras varios tiroteos perpetrados por el mismo hombre la tarde del jueves en el estado de Arizona, en el suroeste de Estados Unidos, informó la policía.

Los hechos ocurrieron en el transcurso de una hora y media, cuando el sospechoso abrió fuego, aparentemente al azar, en al menos ocho sitios diferentes alrededor de las comunidades en las afueras de la ciudad de Phoenix, antes de ser detenido en una parada de tráfico.

El sospechoso fue detenido en una parada de tráfico, después de que los bomberos vieran un vehículo que coincidía con la descripción de varios informes. Este no se resistió al arresto.

Al hombre se le confiscó un arma de fuego, la cual llevaba a bordo del vehículo.

Además de la víctima fatal, los tiroteos dejaron tres personas con heridas provocadas por proyectil de arma de fuego, así como otras nueve con lesiones leves, incluso por vidrios rotos. Se indicó, no obstante, que ninguna de las heridas amenazaba la vida de las víctimas.

“No sabemos cuál fue el motivo, no tenemos una idea clara de lo que estaba pensando esta persona cuando salió e hizo esto”, señaló Brandon Sheffert, portavoz de la policía de la ciudad de Peoria.

“Obviamente, queremos resolver eso, porque hay mucha gente asustada, mucha gente a la que esto afectó”, afirmó Sheffert en una conferencia de prensa, que se celebró en el interior de la dependencia debido a las sofocantes temperaturas provocadas por una ola de calor de hasta 48°C que afecta Phoenix.

