Giammattei: “Cuidándose, me ayudan a no tener que tomar medidas de cierre”

El presidente Alejandro Giammattei advierte sobre medidas de restricción ante aumento de casos de Covid-19.

El presidente Alejandro Giammattei advirtió que hay un aumento de nuevos casos positivos de Covid-19 en Guatemala y pidió a la población prevenir los contagios para no tener que imponer nuevamente una serie de restricciones.

“Estamos muy preocupados por la creciente ola de Covid-19 que se está dando en el país”, afirmó el mandatario y agregó que se está a la espera del diagnóstico para determinar si hay casos con la cepa de India, debido a las complicaciones que los pacientes están presentando en pocos días tras el contagio.

“El día de ayer nos anunciaron que vienen 500 mil vacunas por parte del gobierno de los Estados Unidos y nos estamos apresurando para que venga lo antes posible… mientras eso se da, mientras llegamos a tener a la mayoría de población vacunada tenemos que cuidarnos”, afirmó.

“Si ustedes me ayudan cuidándose, me ayudan a no tener que tomar medidas de cierre, medidas que restrinjan. Si la población colabora no tenemos que paralizar”, enfatizó.