Nayib Bukele quiere que bitcoin se pueda usar en El Salvador

El objetivo de esa medida es generar empleos y también “dar inclusión financiera a miles de personas fuera de la economía formal”, dijo Bukele

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que la próxima semana presentará ante el Congreso una propuesta de ley con la que busca que el bitcoin tenga curso legal en el país.

Según explicó el mandatario, el objetivo de esa medida es generar empleos y también “dar inclusión financiera a miles de personas fuera de la economía formal”.

#Bitcoin has a market cap of $680 billion dollars.

If 1% of it is invested in El Salvador, that would increase our GDP by 25%.

On the other side, #Bitcoin will have 10 million potential new users and the fastest growing way to transfer 6 billion dollars a year in remittances.

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) June 6, 2021