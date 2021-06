Minex suspende temporalmente de sus funciones a cónsul de Los Ángeles

"El Minex aclara que la suspensión del cónsul no es un despido", indica un comunicado de la Cancillería.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) dio a conocer que decidió suspender temporalmente de sus funciones al cónsul general de Los Ángeles, California, Estados Unidos, Tekandi Paniagua, hasta que concluya el “procedimiento administrativo interno”, una auditoría que se lleva a cabo en el Consulado.

“El Minex aclara que la suspensión del cónsul no es un despido”, agrega el ministerio en un comunicado publicado.

Suspenden a cónsul

“Solo se le aparta temporalmente de sus funciones, y durante este tiempo, otro funcionario del Consulado General asumirá las responsabilidad de este cargo para garantizar la atención de los usuarios”, indica el Minex.

Asimismo, se da a conocer que una delegación “de alto nivel” de la Cancillería está en Los Ángeles para verificar “in situ” el estado de la donación destinada a apoyar a comunidades afectadas por las tormentas Eta e Iota. Y se avanza en las gestiones para agilizar el traslado a Guatemala de estos recursos, se añade.

“En cuanto finalice el proceso de auditoría, el Minex dará a conocer el resultado”, finaliza el comunicado.

Denuncian

A mediados de mayo, se dio a conocer que Paniagua estaba siendo objeto de investigación por el supuesto desvío de donaciones para damnificados de los huracanes Eta e Iota el año pasado.

La Cancillería aseguró que su Unidad de Auditoría Interna auditará el aparente “manejo irregular” del consulado general de Guatemala en Los Ángeles de las donaciones realizadas para apoyar a las comunidades afectadas por los huracanes.

A este respecto, el cónsul se defendió a través de sus redes sociales personales indicando que rechazaba “de manera categórica” los señalamientos en su contra.

“No soy político, pero siempre he creído que las obras hablan más que las palabras, por eso en 22 años de carrera, lo único que me ha sostenido, es el trabajo demostrado. Rechazo de manera categórica los señalamientos espurios que se formulan en mi contra por causa de una responsabilidad que no es mía. La donación para Guatemala está intacta y la auditoría lo va a demostrar”, expresó.

No obstante, días después surgió una nueva denuncia en su contra, la cual fue ventilada por el diario estadounidense “Los Angeles Times”, en donde también se publicó la primera.

Según una publicación del medio, desde hace un poco más de 10 años, la clínica Banj Health Center opera en las oficinas del consulado guatemalteco se ofrecen exámenes gratuitos de la presión arterial, colesterol, diabetes, tiroides, hígado y riñón.

A raíz de la pandemia, Verónica Anguiano, coordinadora de la clínica, explicó que incluyeron exámenes de Covid-19 gratuitos, cuyos especímenes se envían a su laboratorio y los resultados se entregaban hasta tres días después.

Sin embargo, se reveló que Paniagua autorizó cobrar por la prueba de Covid-19 a varios connacionales, a pesar que el procedimiento es gratuito.

El testimonio de un guatemalteco fue divulgado por primera vez en la estación local de Telemundo. A raíz de la denuncia, una reportera cuestionó sobre el caso al cónsul general de Guatemala.

* Con información de Minex.

