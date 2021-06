COVID-19: OMS aprueba uso de emergencia de la vacuna china Sinovac

Se trata de la segunda vacuna china aprobada por la OMS, la cual, a partir de ahora, podrá ser utilizada para el mecanismo Covax.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este martes, por medio de un comunicado, que aprobó el uso de emergencia de la vacuna Sinovac contra el Covid-19, de fabrica china.

Se trata del segundo inmunizante chino aprobado por la OMS, el cual, a partir de ahora, podrá ser utilizado para el mecanismo Covax de distribución de vacunas. El pasado 7 de mayo, la agencia de la ONU aprobó la vacuna Sinopharm, fabricada en Pekín.

“El mundo necesita desesperadamente numerosas vacunas anti-covid-19 para hacer frente a las enormes desigualdades en todo el planeta”, declaró Mariangela Simao, subdirectora general de la OMS encargada del acceso a los medicamientos y a los productos sanitarios.

WHO today validated the Sinovac-CoronaVac #COVID19 vaccine for emergency use, giving countries, funders, procuring agencies & communities the assurance that it meets international standards for safety, efficacy and manufacturing.

— World Health Organization (WHO) (@WHO) June 1, 2021