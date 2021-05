Atrasos, largas filas de vehículos y falta de personal en proceso de vacunación

El proceso de registro para acceder a la vacuna del Covid-19 sigue bajo en relación a la cantidad de personas que deben ser vacunadas mayores de 70 años.

Desde que se anunció el comienzo del registro para vacunarse contra la Covid-19, Ingrid Gálvez supo que tenía que comenzar a dar el aviso entres sus vecinos en San Lorenzo, El Tejar Pastores, Sacatepéquez.

“Cuando se dio luz verde a la vacunación a mayor de 70, fue como un alivio saberlo, pero al mismo tiempo una preocupación. En la aldea hay bastantes adultos mayores y la mayoría se dedican todavía a sembrar, cuidar sus animales, deben vender y les toca salir. Pensamos cómo lo irán a hacer porque no tienen acceso a un teléfono”, comenta al inicio.

En contacto con el Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode), ella y un grupo de compañeros se organizaron y salieron a las calles a anunciar que se acercaran a la casa de Ingrid para hacer el registro. Se les dijo que llevaran su DPI y así los ingresarían al sistema.

Por la distancia y los tiempos en la mayoría de casos, según Ingrid, si las personas eran dirigidas al centro tendrían que tomar un bus, y si en caso no les daban la información o no ubicaban el lugar, “ellos ya no hubieran regresado, no lo hubiesen intentado una segunda vez”, aseguró.

“Me empezaron a surgir dudas a mí cuando me contaban que una persona no podía salir de la casa porque tenía una discapacidad física o porque tenía una enfermedad grave y no podían salir, pero sí se querían vacunar. Los inscribimos y anotamos en la opción si tiene alguna discapacidad, me imagino que a partir de eso se van a tomar medidas para poderle visitar y si no directamente comunicarnos con las personas del centro de vacunación para saber si pueden llegar a las casas de las personas”, describió Ingrid.

“Las personas que diseñan estas estrategias parece que dejaron de lado las dinámicas de las poblaciones, en este caso los mayores de 70 años y la pandemia ha sido bien complicada para ellos sobre todo para movilizarse. La mayoría de adultos mayores en nuestra aldea no tiene carro, por supuesto que familiares podrían apoyar pero tendría que involucrar un nivel de organización mínima. El sistema de transporte no es gratuito y de hecho está al doble por la pandemia. Tampoco es cómodo para ellos si hablamos que viajan con problemas de presión, con mucha dificultad”.

Para llegar al centro de salud deben tomar un bus, no podrían llegar caminando. Es un camino de 40 minutos a pie, no es un lugar plano. En bus es un tramo de 15 minutos aproximadamente y un pago de Q20.

“Y es mucho peor en los casos de quienes no puede oír, no pueden ver o tienen dificultad para caminar, usan bastón o sillas de ruedas, que así fue como la mayoría de los que se llegaron a registrar. Para muchos será ‘subo a mi abuelito al carro y me lo llevo’, pero en el interior no es así”, aseguró.

Para Ingrid en un plano ideal lo mejor sería que los servicios de salud llegarán a las personas. Las dudas son muchas aún, la información casi no llega debido a la falta de medios y la ausencia de una campaña masiva, aunque el gobierno se aquejó y dejó caer públicamente la responsabilidad a la población.

Todavía están viniendo a registrarse. A los adultos mayores que inscribí en mi teléfono ya recibieron el mensaje y ya se vacunaron. La municipalidad se contactó ofreciendo apoyo para coordinarse y venir por ellos si lo necesitan, ahora el tema es que las personas que no pueden salir de su casa, no se han podido vacunar. Tienen alguna enfermedad muy grave o les cuesta mucho movilizarse, es una barrera y no han podido ir”, dijo Ingrid.

Complicaciones en centros de vacunación

Largas filas de vehículos, tiempos de espera de hasta una hora o más, o asignación de las citas en lugares muy distantes de donde viven las personas, son algunas de las denuncias sobre el proceso de vacunación.

Luego que la cartera decidiera cerrar los centros durante un fin de semana, cuando se retomó la segunda fase de la vacunación de mayores de 70 años, llamó la atención las larga fila de vehículos en el centro de inmunización ubicado en Cayalá, zona 16 capitalina.

Los usuarios criticaron la falta de personal para organizar la movilización de los vehículos, o para hacer consultas, por lo que en poco tiempo la fila alcanzaba más de un kilómetro y medio.

También hubo atrasos, y quienes estaban citados a una hora tuvieron que esperar una o dos horas más.

