Exigen justicia por asesinato de Luz María frente al Congreso

Durante la manifestación se realizó un homenaje, el cual incluyó colocación de pancartas con su nombre, adornos con flores y fotografías de su rostro.

Familiares y colectivos de mujeres protestaron frente al Congreso de la República para pedir justicia por el asesinato de Luz María del Rocío López Morales, y otros casos de femicidio.

El cuerpo sin vida de López Morales fue encontrado dentro de un tragante en la zona 2, en enero de 2021.

“Las niñas no se atacan, no se violan y no se matan”, expresaba un grupo de menores que se unieron a la protesta frente al Palacio Legislativo.