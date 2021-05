EN IMÁGENES. El iceberg más grande del mundo se separó de la Antártida

El gigantesco bloque de hielo tiene unos 170 kilómetros de largo por 25 kilómetros de ancho y una superficie total de 4 mil 320 kilómetros cuadrados.

El iceberg más grande del mundo, de unos 170 kilómetros de largo por 25 kilómetros de ancho y una superficie total de 4 mil 320 kilómetros cuadrados, se separó del oeste de la Antártida, una región especialmente vulnerable al cambio climático.

El Centro Nacional de Hielo de Estados Unidos explicó que los científicos vigilaban el enorme bloque de hielo, bautizado A-76, desde hace varios días, concretamente desde el pasado 13 de mayo, cuando empezó a separarse de la barrera de Ronne.

The world’s largest iceberg (~ 4320 km²) recently broke off the Ronne Ice Shelf, Antarctica #Sentinel1 @BAS_News @sentinel_hub @ESA_EO @esascience @EO_OPEN_SCIENCE pic.twitter.com/PdQvfrNgaK

El desprendimiento fue confirmado mediante imágenes del satélite Sentinel-1, del programa europeo de observación de la Tierra Copernicus, según anunció la Agencia Espacial Europea. El iceberg quedó a la deriva en el mar de Weddell, donde será prácticamente vecino del que hasta ahora era el más grande del mundo, el A-23, a la deriva desde 1986.

Relive the birth of the #A76 iceberg with this stunning animation!

The animation was created using four @CopernicusEU #Sentinel1 images and shows the giant slab of ice breaking off from the Ronne Ice Shelf on 13 May 2021.

A-76 is currently the biggest iceberg in the world😱 pic.twitter.com/h97PbYdo0y

— ESA EarthObservation (@ESA_EO) May 20, 2021