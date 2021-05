Exmagistrado exhorta al MP: “Ojalá podamos ver que se cancelen muchos partidos políticos”

Dos exmagistrados, uno de la CSJ y una del TSE, y el fiscal del caso “Política y falsedad”, Rafael Curruchiche abordaron el caso que involucra a Solórzano Foppa, exjefe de la SAT.

Tras revelarse el caso “Política y falsedad” se espera que la fiscalía del Ministerio Público continúe con su trabajo de investigación, estimó Luis Fernández Molina, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, este jueves en una entrevista en A Primera Hora de Emisoras Unidas.

El fiscal del caso, Rafael Curruchiche, también formó parte del espacio y respondió cuáles son los indicios por los que se involucra al exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa y a otros 14 implicados. Mientras que la ex magistrada suplente del Ana Ely López Oliva, se refirió a los términos legales en los que pudieron encajar los delitos.

– A Fernández Molina ¿Qué opina sobre el tema de los otros señalamiento, Asociación Ilícita, por ejemplo?

“Si revisamos encontraríamos esa inveterada costumbre de muertos que de repente aparecen. Celebro que en este caso el Ministerio Público haya tomado dinamismo, acción, porque es enjundia va hacer mucha falta con tanto tanto delito electoral que se está cometiendo y se ha cometido”, afirmó.

“Esta situación es de 2020, pero no se ha limpiado los hechos del 2015 que todavía están pendientes. ¿Qué pasa con ese dinamismo de la Fiscalía Contra Delitos Electorales?. Ojalá esta nueva inyección de energía los anime y podamos ver que se cancelen muchos partidos políticos”.

“La ley por parejo. Deja un sabor extraño, yo no defiendo a Foppa para nada, pero suena a algo selectivo”.

“El responsable del acta es el notario que la autoriza, por virtud de la ley fue pública… Inicialmente se dijo que fue el 1 de marzo de 2020, cuando hasta el 17 de marzo se establecieron las restricciones por el Covid”.

“Yo de notario no sé quién sabe leer, si alguien me declara que sabe leer es él que me lo está diciendo. Tampoco lo voy a poner a prueba. ME suena demasiado afilado. No estoy defendiendo a S. Foppa, pero lo siento muy mediatizado y muy dirigido… ¿por qué un juez no cita?”.

El exmagistrado indicó que se trató del “núcleo de un nuevo partido político”, una reunión para cumplir con el mínimo del 2% de afiliados del 30% total del padrón electoral para establecer la organización partidaria, tal como lo establece la ley.

– Fiscal Curruchiche ¿Qué responde ante la opinión de que el caso está “muy afilado”?

“Este caso está bien sustentado, bien documentado”. El fiscal Curruchiche dio detalles de la investigación que aseguró es técnica, que se revisó el lugar de los supuestos hechos y que se buscó de una a una a las más de 500 personas que participaron en un evento para promover la formación de un partido, descritas según consta en el acta en la que gira en torno el caso.

Del vehículo con las placas cubiertas involucrado en el operativo para la detención de S. Foppa Curruchiche prefirió no opinar al ser un tema que no es responsabilidad de la fiscalía a su cargo. Ayer, S. Foppa lo documentó.

La Fiscalía de Delitos Electorales presentó una investigación que surgió por supuestas irregularidades en un acta notarial para la conformación de un grupo que promotor de partido político, explicó el fiscal.

La irregularidad se dio cuando en el acto se hizo constar que estaban presente 553 personas, pero una de ellas estaba fallecida y otras tres no sabían leer ni escribir.

-¿Qué tiene que ver la pandemia en esto?

“Cuando yo veo y digo 1 de marzo de 2020, digo, no es posible que hayan comparecido 553 personas. La pandemia venía desde el mes de enero y febrero, si bien es cierto que en Guatemala el presidente el 13 de marzo anuncia el primer caso, ya era una psicosis mundial. Ya venía por Europa la pandemia, ya habían ciertas restricciones, ya sabíamos todos las medidas de seguridad que podíamos implementar”.

“Eso fue solo un aspecto que a mi me llamó la atención e inmediatamente nos constituimos con un grupo para documentar el lugar, pedimos a la seguridad los controles, los registros de personas que ingresaron ese día. Hablamos con la gente de la administración del residencial y nos dijeron que el 1 de marzo no hubo ninguna actividad”.

-¿Solo le llamó la atención que se reuniera esa cantidad de personas cuando ya había pandemia, pero no es que determine que por la pandemia las personas no llegaron?

“Se fueron grupos a buscar a una por una a las personas. Antes hicimos un mapeo; Santa Lucía Cotzumalguapa, La Gomera, Guanagazapa, Siquinalá, Palín. Nuestra sorpresa fue de que las personas nos decían: es que nosotros nunca asistimos a ese lugar. Lo que más les molestaba es que decían ‘¿Cómo fue de que utilizaron mis datos personales y me hicieron comparecer un acta notarial, cuando yo nunca estuve presente? ¿Quién hizo mi firma?'”, es falsedad material. Se le hace la firma a muchas personas. Eso es grave porque usted utiliza datos sin el consentimiento de las personas”.

“Nosotros solicitamos al juez de diligencias urgentes la orden de aprehensión, pero ¿por qué no una citación a primera declaración? Es que son hechos graves, y nosotros haremos valer en audiencia no solo el delito de falsedad ideológica, asociación ilícita y la conspiración… el juez pudo no haberla autorizado como ha pasado en otras ocasiones”.

La denuncia fue planteada por el TSE, derivado de una investigación administrativa, afirmó Curruchiche.

– Interrogantes de oyentes. ¿Por qué con FCN-Nación no hay capturas habiendo pruebas? -No entiendo como Foppa está en la cárcel y Sandra Torres está libre, que el fiscal expliqué-. -Hay partidos que están vinculados con el narcotráfico y están campantes en el Congreso, no veo que haya delitos electorales con ellos-.

“Ese caso está entrampado, recientemente hemos presentado una apelación de sentencia porque la Sala Primera de Mayor Riesgo revocó las declaraciones testimoniales en calidad de anticipo de prueba de la señora Paulina Paiz y Olga Vitalia Méndez López de Figueroa. Ese caso tiene aproximadamente 11 recursos pendientes, dos apelaciones de inconstitucionalidades. Están detenidas esas declaraciones, por lo tanto no se ha podido avanzar”.

“Nosotros solicitamos el 28 de enero la cancelación del partido UCN. Dos semanas después el TSE procedió a la cancelación. ¿Por qué esos partidos aún están, no lo sé, también se debe agotar el debido proceso”.

“La fiscalía de delitos electorales no tiene a su cargo el caso de Sandra Torres”.

– ¿Cómo analiza el caso, licenciada López?

“Es importante entender que el Tribunal sí entra a revisar las actas y se llenen las formalidades… Aparentemente él (S. Foppa) ya había atendido citaciones en el TSE por este caso, en otras palabras sí se agotó la vía administrativa. Si es delito se traslada al Ministerio Público”.

“No lo condeno, no soy quien, pero sí me parece un poco irresponsable decir que es una persecución política, cuando son documentos”.

“Si no se realizo el evento eso es mucho más serio”. “Lo que evidencia que (una persona) no sabe leer es que en el DPI en lugar de aparecer una firma aparece una huella digital. Hay registros públicos, ya no se puede jugar con eso”, dijo Alfaro. “Si sale huella es que no sabe leer y si sale muerto, peor”, enfatizó.

Intervienen muchas personas y la responsabilidad principal está en el notario, al estar obligado a revisar cada número, pero “quien llenó las hojas, quien fue, también es importante” en el tema de registros. “Hay mucha posibilidad de error, pero hay que aclararlo”, añadió. La magistrada comentó que no le pareció “lógico” que los 7 de los 15 señalados que fueron detenidos deban permanecer en prisión provisional una semana hasta que se lleve a cabo la audiencia de primera declaración, la cual está programada para el 27 de mayo. Juan Francisco Solórzano Foppa es enviado a cárcel de Matamoros Escucha la entrevista completa:

