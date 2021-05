El abogado Juan Francisco Solórzano Foppa se encuentra en Torres de Tribunales y se pronunció tras su detención mientras conducía.

El abogado Juan Francisco Solórzano Foppa se pronunció tras su captura este miércoles por la mañana mientras conducía. Confirmó que un vehículo sin placas intervino en la diligencia y explicó que los agentes no le informaron de manera inmediata los motivos de su detención.

“Viniendo aquí a Torre de Tribunales me enteré que la Fiscalía de Delitos Electorales hizo un operativo supuestamente por un caso donde hay una alteración en un acta”, dijo S. Foppa cuando se encontraba en Torres de Tribunales, a donde fue llevado para presentarse ante un juez.

“Infiero es del Ministerio de Gobernación porque tenía luces rojas y azules. Se me atravesó en medio de la calle y en ese momento me orillé porque una persona de ese vehículo me dijo que me orillara. Me pareció raro, pero la verdad no tengo absolutamente nada que esconder”, resaltó.