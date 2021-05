Capturan a exsuperintendente Juan Francisco Solórzano Foppa

El MP confirmó que fue ejecutada la orden de detención contra Juan Francisco Solórzano Foppa, exjefe de la SAT.

La Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público ejecutó un operativo para detener a quince personas señaladas por delitos electorales, entre ellas Juan Francisco Solórzano Foppa, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

El jefe de la fiscalía, Rafael Curruchiche, confirmó que la orden de captura contra el exjefe de la SAT fue por la comisión de delitos electorales.

El MP informó que la Fiscalía de Sección en coordinación con la Policía Nacional Civil llevó a cabo diligencias con el objetivo de ejecutar órdenes de aprehensión en el caso denominado “Política y Falsedad”, el cual fue designado al Juzgado Sexto Penal.

De acuerdo al informe, las órdenes fueron solicitadas en contra de Solórzano Foppa y 15 personas más, por la posible comisión de los delitos de falsedad ideológica, asociación ilícita y conspiración.

El exsuperintendente adelantó que fue detenido cuando conducía.

“Ya me notificaron la orden de aprehensión, es por un caso donde quisimos hacer un partido político. Y ahora dicen que hicimos una falsedad, eso es mentira, pero me iré a defender a tribunales”, afirmó Solórzano Foppa en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Anteriormente Solórzano Foppa hizo referencia a dos vehículos que lo detuvieron. “Uno llama y dice que hay una supuesta orden en mi contra”, detalló.

De acuerdo al informe preliminar, el caso está vinculado al proceso para la conformación de un comité cívico.

Solórzano Foppa, jefe de la SAT de 2026 a 2018, confirmó aspiró a alcaldía de la ciudad capital en las elecciones pasadas en 2019. No obstante, el Tribunal Supremo Electoral negó la inscripción del comité cívico “Mi Barrio” con el que se estaría postulando.

La organización planteó acciones ante el órgano electoral y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero fueron rechazadas, por lo que acudió a la Corte de Constitucionalidad (CC).

La máxima corte no los amparó y el aspirante aseguró que no competiría en los comicios.

“La CC no dio el amparo y nos cita a una vista el miércoles para seguir discutiendo los plazos de inscripción. No queremos generar más incertidumbre y queremos aclarar a los capitalinos que no estaremos en la boleta este 16/06”, escribió el exsuperintendente.