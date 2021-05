Torres: “Los gobiernos centroamericanos están plagados de una cultura de corrupción desenfrenada”

La congresista estadounidense Norma Torres expuso que la implicación de funcionarios incluidos en la lista muestra un problema actual y urgente.

La lista compilada de “funcionarios corruptos” por el Departamento de Estado de los Estados Unidos demuestra “un problema actual y urgente”, afirmó la congresista estadounidense Norma Torres.

El informe incluye a 12 personas con vínculos actuales o pasados con el poder, algunos ya sancionados por Estados Unidos por “corrupción significativa” o condenados por la justicia de ese país.

Torres, nacida en Guatemala y la única centroamericana miembro del Congreso estadounidense, afirmó que la lista que identifica a funcionarios corruptos en Centroamérica “reconoce la corrupción que los autoritarios centroamericanos y sus aliados niegan y tratan de ocultar”, dijo Torres,

“Las élites guatemaltecas llenaron los tribunales de compinches para atender sus intereses, y el presidente de El Salvador hizo campaña contra la corrupción mientras se rodeaba de actores corruptos”, señaló en un comunicado.

La lista publicada a petición suya por el Departamento de Estado de los Estados Unidos fue fechada el 6 de abril, cuando se informó a su oficina que ya estaba preparada. Fue hasta este martes que finalmente se hizo pública.

El informe incluye los nombres de funcionarios de los que existe información creíble sobre la comisión de actos de corrupción, narcotráfico o por recibir financiamiento político vinculada al tráfico de drogas.

Torres, una demócrata de California, destacó la importancia de tener este listado después de lo que consideró “cuatro años de negligencia” bajo el gobierno del republicano Donald Trump.

“La asistencia estadounidense solo debe ir a instituciones y funcionarios que estén verdaderamente comprometidos con el Estado de derecho”, dijo. “Seré implacable en exigir la rendición de cuentas de nuestro gobierno”.

In the report I requested, which is now public, the US govt acknowledges the corruption that Central American authoritarians and their allies deny & try to hide.

The #NorthernTriangle cannot thrive while its officials are more focused on self-enrichment than serving the public. pic.twitter.com/OFr2ZJxYle

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) May 18, 2021