El segundo año de la pandemia está matando más gente que el primero, advierte la OMS

A la fecha, la pandemia de Covid-19 ha dejado al menos 3.3 millones de muertos en el mundo, según cifras oficiales.

El segundo año de la pandemia de Covid-19 está matando más gente que el primero, advirtió este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Así como van las cosas, el segundo año de la pandemia será mucho más mortal que el primero”, advirtió Tedros Adhanom Ghebreyesus, jefe de la OMS.

Trickle down vaccination is not an effective strategy for fighting a deadly respiratory virus. #COVID19 has already cost more than 3.3 million lives and we’re on track for the second year of this pandemic to be far more deadly than the first. #ACTogether for #VaccinEquity now!

