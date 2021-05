Funcionarios de EEUU cuestionan decisión de la CC sobre ley de ONG

"La sociedad civil y las ONG son socios importantes para abordar los desafíos de la desigualdad", fue parte de lo que expresó una funcionaria de EEUU.

Dos funcionarios de los Estados Unidos se pronunciaron tras la entrada en vigencia de las reformas a la Ley de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) por una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC).

El congresista democrata, Albio Sires, expresó su preocupación y a la vez hizo referencia a que la administración del presidente Joe Biden busca evaluar al gobierno de Guatemala.

En un otro pronunciamiento el congresista agregó:

I’m gravely concerned by the decision to let a law enabling the arbitrary dissolution of NGOs to go into effect in #Guatemala. The Constitutional Court blocked it last year, before the #pactodecorruptos illegally installed their allies on the courthttps://t.co/83Qb7aegXM

— Albio Sires (@RepSires) May 13, 2021