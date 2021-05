Covid-19: OMS aprueba homologación de urgencia para vacuna Sinopharm

El comité de expertos de la OMS recomendó la vacuna, el primer inyectable chino que recibe la aprobación de la organización internacional, para los mayores de 18 años.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó este viernes la homologación de urgencia para la vacuna Sinopharm contra el Covid-19, de fabricación china.

Las discusiones para homologar una segunda vacuna china, la Sinovac, siguen su curso. Otra vacuna Sinopharm, fabricada en este caso en Wuhan, también está siendo estudiada para su homologación por la OMS.

La organización ya ha dado su visto bueno al fármaco de Moderna, al de Pfizer/BioNTech, a las dos vacunas AstraZeneca, fabricadas en India y Corea del Sur (la OMS las considera como homologaciones aparte, incluso si el producto es idéntico), y a la de Johnson & Johnson, denominada Janssen.

Este procedimiento ayuda a los países que no tienen los medios suficientes para determinar por su cuenta la eficacia y la inocuidad de un medicamento.

De esta forma, esos países pueden acceder rápidamente a las terapias, mientras que el sistema mundial de distribución de vacunas Covax, creado por la OMS con dos alianzas semiprivadas internacionales, puede igualmente distribuirles dosis adicionales.

Este viernes, la OMS también declaró que no se puede empezar a vacunar contra el Covid-19 a niños mientras todavía haya personas mayores y con riesgos sin inmunizar en muchos países del mundo.

“Nos gustaría verdaderamente insistir de nuevo en que la prioridad debe ser suministrar vacunas a todos los países del mundo para los grupos más prioritarios antes de comenzar a vacunar grupos que tienen un riesgo más bajo de contagiarse”, declaró en conferencia de prensa la doctora Kate O’Brien, directora del departamento de inmunización y vacunas en la OMS.

