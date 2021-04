Nuevo tiroteo en Estados Unidos: hombre atrincherado mata a cuatro personas

El atacante siguió disparando de forma intermitente, y la policía tardó alrededor de 13 horas en controlar la situación.

Nuevo episodio de violencia armada en Estados Unidos. Al menos cinco personas murieron, entre ellas dos agentes de policía y el propio agresor, tras un confuso tiroteo en el condado de Watauga, en Carolina del Norte.

El incidente inició la mañana del miércoles, luego de que dos agentes fueran enviados a una casa cerca de Boone, cuyos ocupantes no se habían presentado a trabajar y no contestaban el teléfono, según se explicó en un comunicado enviado a la AFP.

Boone Police is currently assisting the Watauga County Sherriff's Office in the Brown's Chapel Area of Watauga County with an ongoing stand-off. No additional information is available at this time.

