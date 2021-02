VIDEO. El Perseverance transmite su primera imagen de Marte, tras histórico aterrizaje

La misión de la NASA tiene el objetivo explícito de encontrar rastros de vida antigua en Marte, recogiendo muestras de rocas del planeta rojo.

El rover Perseverance, de la NASA, se posó con éxito en la superficie de Marte, específicamente en el cráter Jezero, tras superar los “siete minutos de terror” (como se había denominado a la arriesgada maniobra que precedía a su aterrizaje).

“Se confirma que tocó tierra”, dijo el jefe de misión, Swati Mohan, tras lo cual el cuartel de operaciones del Laboratorio de Naves a Propulsión, en Pasadena, California, estalló en aplausos.

El proceso en sí se había completado alrededor de 11 minutos antes, el tiempo que toma la señal para volver a la Tierra.

Poco después, la NASA recibió la primera imagen de la superficie de Marte captada por el Perseverance.

Misión: saber si hay rastros de vida en Marte

La misión de la NASA tiene el objetivo explícito de encontrar rastros de vida antigua en Marte, recogiendo muestras de rocas del planeta rojo. Estas serán traídas a la Tierra, para ser analizadas, en una misión planificada para la década de 2030.

Para Thomas Zurbuchen, administrador asociado de ciencia de la NASA, esto podría finalmente responder a la pregunta de si estamos solos en el Universo.

Por su parte, Mary Voytek, directora del programa de astrobiología de la NASA, señaló que los científicos buscan lo que llaman biofirmas: rastros de vida microbiana que “pueden tomar todo tipo de formas”, como “químicos” o “cambios ambientales”. “Los astrobiólogos hemos soñado con esta misión durante décadas”, dijo.

Helicóptero y máquina de oxígeno

Los primeros meses de la misión se dedicarán, no obstante, a experimentos paralelos. La NASA quiere, en particular, demostrar que es posible hacer volar un vehículo motorizado en otro planeta.

El helicóptero Ingenuity intentará elevarse en aire con una densidad equivalente al 1 % de la de la atmósfera terrestre.

Dos micrófonos tienen la función de grabar el sonido del planeta rojo.

La NASA también experimentará la producción de oxígeno en Marte.

Un instrumento llamado MOXIE, del tamaño de una batería de automóvil, debería poder producir hasta 10 gramos de oxígeno en una hora, succionando dióxido de carbono de la atmósfera, con un proceso similar al de una planta. Este oxígeno podría ser utilizado, por los humanos que vayan a Marte en el futuro, para respirar, pero también como combustible.

