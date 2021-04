Secretaria de Comunicación de Giammattei da positivo a Covid-19

"Los síntomas son leves y ya inicié tratamiento", indicó Patricia Letona, Secretaria de Comunicación de la Presidencia.

La Secretaria de Comunicación de la Presidente, Patricia Letona, dio positivo en Covid-19, informó este miércoles tras recibir el diagnóstico la noche de ayer.

“Los síntomas son leves y ya inicié tratamiento” informó a periodista la funcionaria por medio de un mensaje en WhatsApp.

“El virus sigue entre nosotros, hoy tal vez con más fuerza. Hago un llamado a los periodistas a que se cuiden usando siempre mascarilla y guardando las medidas de bioseguridad como el lavado constante de manos y el distanciamiento social”, agrega el mensaje.

Letona resaltó la importancia de la prensa para hacer conciencia en la población de la importancia de cuidarse y contener el virus.

Contagios de Covid-19

Al igual que Letona, el presidente Alejandro Giammattei padeció de la enfermedad en septiembre del año pasado.

“El resultado de la sexta prueba resultó positiva”, dijo el mandatario en esa ocasión, al asegurar que su caso era leve.

“El 14 de septiembre estuve cerca de una persona que dio positiva. El miércoles me aislé y ayer amanecí con síntomas. Me tocó, no hemos parado de trabajar”, declaró.

Tercera ola de casos

Actualmente, Guatemala se enfrenta a la tercera ola de casos de Covid-19 rompiendo la cifra récord de casos por más de 2 mil contagios el pasado martes.

Las cifras de nuevas transmisiones del virus, los casos críticos de pacientes y la ocupación en hospitales, según las autoridades de Salud son críticas. También preocupa la cifra de defunciones.

Los departamentos con mayor incidencia de casos son en los departamentos Guatemala, Sacatepéquez, Quetzaltenango, Chimaltenango y San Marcos, son las poblaciones más afectadas por la pandemia en estos momentos.

El gobierno anunció para los próximos días que se tomarán nuevas medidas para disminuir el impacto de la pandemia del Covid-19.

Aquí puedes conocer los detalles:

