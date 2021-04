¿Cómo reducir contagios y casos graves de Covid-19?, expertos responden

Tras confirmarse que en Guatemala ya hay casos con la cepa californiana de la Covid-19, ¿Qué otras medidas tomar para evitar contagiarse?

El neumólogo Juan Manuel Luna, especialista del hospital Roosevelt, considera que la tercera ola de casos de Covid-19 que atraviesa el país es “muchísimo peor” que las anteriores por su duración e impacto en los hospitales.

“Creo que estará mucho tiempo, uno o dos meses saturando y colapsando los hospitales y seguro aumentando el nivel de mortalidad. Estamos muy preocupados”, afirmó esta mañana en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas.

Pablo Galindo, del programa de Emergencias en Salud de la OPS-OMS en Guatemala, atendió también la entrevista y reforzó la intranquilidad del especialista Luna.

Han vigilado y visto cómo se “ha magnificado la transmisión de casos” pasada la Semana Santa. Se trató según Galindo de “una semana muy dura” en la que se rebasó el número de casos de este año.

“La respuesta ha sido oportuna porque se ha mantenido la cantidad de (diagnósticos) tamizados”, aseguró.

“Este incremento de casos ahora está a expensas de departamentos que antes no habían registrado una transmisión tan acelerada de casos de Covid-19”, añadió.

No minimizar los síntomas

El doctor Luna explicó que muchas veces los pacientes ya contagiados han subestimado la enfermedad por desconocimiento.

Pero una lección aprendida sobre la enfermedad, según el experto, es que tiene cambios y una evolución brusca que no es posible detectar.

“No estoy tan seguro que sea culpa de la gente que lleguen tarde, no saben que lo tienen o si lo saben no se sienten tan mal, y a veces empeoran. Lo que sí creo que está mal, es la irresponsabilidad de no entender que estamos en medio de una pandemia y exactamente bajo una tercera ola”, dijo Luna.

Resaltó que lo que puede estar pasando es que hay una falta de percepción de riesgo. Ejemplificó las bodas como una actividad donde, debido a la cantidad de personas en un mismo espacio, aumenta la posibilidad de contagios del coronavirus. “Lo mismo que ir a un restaurante, visitar familiares, no digamos lo que paso en Semana Santa”, añadió.

En estos momento de pandemia, cualquier síntoma respiratorio o incuso dolor de cabeza, abdominal o diarrea, podrían ser signos de Covid-19 y la mejor forma de comprobarlo es la prueba de hisopado, dijo el experto. “No se debe asumir una gripe o alergia porque está empezando a llover”.

Lo útil para mantener en casa

Lo útil es tener un termómetro y oxímetro en casa, y en caso de un contagio aislar bien al paciente, sugirió Luna.

A su vez Galindo, dijo que es importante reforzar en nuestro círculo las medidas de bioseguridad para evitar casos tan drásticos como ocurre ahora en países suramericanos.

Ambos expertos reiteraron que por muy débiles que se presenten los síntomas se debe acudir a los servicios de salud. Resaltaron que la detección temprana es importante para rastrear y romper la cadena de más contagios del coronavirus.

