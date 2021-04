Zúniga replica a Biden y advierte que “la frontera está cerrada”

"Quiero enfatizar: la frontera de los Estados Unidos está cerrada", aseguró el enviado especial de Joe Biden, Ricardo Zúñiga.

Ricardo Zúñiga, enviado especial por el presidente Joe Biden, reiteró el aviso del gobierno de los Estados Unidos que busca reforzar las fronteras ante la ola creciente de migrantes.

“…Quiero enfatizar la frontera de los Estados Unidos está cerrada. Estamos aquí para también platicar sobre la necesidad y los esfuerzos por parte de la Casa Blanca de crear vías legales para la migración, para que las personas no tengan que utilizar vías irregulares y tan peligrosas”, afirmó Zúñiga, este martes en una rueda de prensa.

El alto funcionario estadounidense dijo que la visita tuvo como objetivo “subrayar la importancia que Centroamérica tiene para los Estados Unidos en este momento”. Añadió que esto no puede quedar más claro tras la designación de la vicepresidenta Kamala Harris para liderar los esfuerzos para atender los asuntos vinculados a la inmigración.

Zúñiga comenzó en Guatemala una gira de trabajo que también lo llevará ahora a El Salvador.

Tras la reunión, el canciller Pedro Brolo dijo que el gobierno guatemalteco apoyará para difundir campañas para disminuir la migración.

Brolo pidió una “cooperación ampliada del esfuerzo que ya hacen las agencias de los Estados Unidos” a quienes agradeció la cooperación para combatir el contrabando, lucha contra la evasión fiscal y aduanera, así como el apoyo a la Comisión Presidencial Contra la Corrupción.

El canciller dijo que con OIM/ACNUR y Unicef, junto al gobierno de los Estados Unidos, abordaron el tema de integrar esfuerzos para mejorar la atención a los migrantes en tránsito y retornados.

“Hablamos campañas de comunicación regionales para concientizar y sensibilizar sobre los peligros de la migración y recalcar que las fronteras de los Estados Unidos se encuentran cerradas”, declaró Brolo.

“Nunca en tantos años de trabajo diplomático he estado en un país, donde me he encontrado con más de la mitad del gabinete de un gobierno en menos de 18 horas, desde el Canciller y su equipo hasta el Presidente”, indicó Zúñiga inicialmente.

Asimismo, indicó que han encontrado buena voluntad del gobierno guatemalteco para trabajar no solamente con los EEUU, sino también con México, Honduras, El Salvador, organismo internacionales y sociedad civil para atender una agenda para asegurar las fronteras.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, agradeció al presidente Giammattei por su control en la frontera con Honduras la semana pasada.

En una conversación telefónica, ambos funcionarios abordaron el éxodo de centroamericanos hacia territorio estadounidense, informó la Casa Blanca.

.@POTUS asked me to lead our diplomatic work with Mexico, El Salvador, Guatemala, and Honduras. To address the situation at the southern border, we have to address the root causes of migration. It won’t be easy work—but it's necessary.

— Vice President Kamala Harris (@VP) March 25, 2021