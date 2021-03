“De pronto empezamos a escuchar 'bang, bang, bang'”, relató un testigo, quien logró escapar del supermercado junto a su esposa.

Un tiroteo perpetrado la noche del lunes en un supermercado de Colorado, Estados Unidos, dejó al menos diez muertos, incluyendo un oficial de policía, informaron autoridades este martes.

El atacante, identificado como Ahmad Alissa, de 21 años de edad, resultó herido en el ataque, y se encuentra hospitalizado y bajo custodia, informó Michael Dougherty, fiscal del distrito del condado de Boulder, ubicado unos 50 kilómetros al noroeste de Denver, la capital de Colorado. El hombre fue imputado de asesinato.

Nevin Sloan, quien junto a su esposa logró escapar del supermercado en medio del tiroteo, describió cómo aumentaba el pánico en aumento a medida que los disparos se escuchaban cada vez más cerca y los presentes decidían si quedarse quietos o intentar huir.

“De pronto empezamos a escuchar ‘bang, bang, bang’ y corrí hacia mi esposa y le dije ‘hey, necesitamos salir de aquí”, narró a CBS, afirmando que ayudó a otros a escapar por una salida de emergencia.

Ryan Borowski, otro testigo, dijo que escuchó al menos ocho disparos en el supermercado. “Casi me matan por ir a comprar un refresco y una bolsa de papas fritas (…) Siento que ya no hay lugares seguros”, contó a CNN.

La jefa de la policía local, Maris Herold, confirmó que 10 personas murieron en el lugar, incluyendo el agente Eric Talley, de 51 años, quien fue el primero en responder a la emergencia.

La policía arribó al lugar “solo unos minutos” después de haber sido alertada de la presencia de un hombre armado con un rifle en el estacionamiento del supermercado King Soopers, en Boulder. Rápidamente, los agentes entraron al local, donde el atacante estaba atrincherado, dijo el comandante de la policía, Kerry Yamaguchi.

Según medios estadounidenses, el sospechoso estaba armado con un fusil de asalto AR-15, un arma utilizada con frecuencia en este tipo de incidentes.

Tras el trágico ataque en Colorado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó este martes a prohibir los fusiles de asalto, y urgió al Congreso a regular la tenencia de armas de fuego en el país.

Biden pronunció un discurso solemne en la Casa Blanca, llamando a prohibir los fusiles de asalto y los cargadores de alta capacidad, y pidiendo a los congresistas que legislen.

“Esto no debería ser un tema partidista. Es un tema estadounidense. Esto salvaría vidas”, dijo.

Jill and I are devastated for the lives that have been shattered by gun violence in Colorado. Less than a week after the horrific murders in Georgia, another American city is scarred by a senseless attack. Our hearts go out to the victims, their families, and the survivors.

— President Biden (@POTUS) March 23, 2021