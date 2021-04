OMS recomienda no utilizar la ivermectina para pacientes de Covid-19

Los expertos de la OMS extrajeron sus conclusiones de un total de 16 ensayos clínicos aleatorios con 2 mil 400 participantes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó el miércoles “no utilizar” la ivermectina para los pacientes de Covid-19, excepto en los ensayos clínicos, según un comunicado de la agencia de la ONU.

La ivermectina es un medicamento antiparasitario de uso común, muy promocionado en las redes sociales, pero expertos de la OMS advierten que los datos de estudios clínicos para medir su eficacia contra el Covid-19 no han dado resultados concluyentes.

WHO advises that ivermectin only be used to treat #COVID19 within clinical trials until more data is available, as the current evidence on the use of the treatment is inconclusive https://t.co/bPZ8gygIAe pic.twitter.com/rzyGak5XJD

