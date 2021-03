OMS pide investigar hipótesis de fuga del coronavirus de laboratorio en China

El director de la OMS consideró que la hipótesis de una potencial fuga “requiere más investigación, probablemente con nuevas misiones con expertos especialistas”.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió este martes que se vuelva a investigar la hipótesis de una posible fuga del coronavirus de un laboratorio en China.

Los expertos internacionales que viajaron a territorio chino para investigar los orígenes de la pandemia detallaron este martes sus conclusiones, en un momento en que las cifras de muertes y contagios obligan de nuevo a tomar medidas drásticas en Europa y América Latina.

I welcome the report on the #COVID19 origins, which advances our understanding of this virus in important ways. The report also raises questions that will need to be addressed by further studies. https://t.co/zqu9LsvU5v

El informe del equipo de científicos, del que la AFP obtuvo una copia, consideró “extremadamente improbable” que el coronavirus se deba a un accidente o un escape de patógenos desde un laboratorio, y que probablemente este se transmitió de los murciélagos a los humanos a través de un animal intermedio.

Entre los posibles intermediarios, figuran el gato doméstico, el conejo, el visón, el pangolín o el tejón turón.

Aún así, el director de la OMS consideró que la hipótesis de una potencial fuga “requiere más investigación, probablemente con nuevas misiones con expertos especialistas”, algo que dijo estar lo “dispuesto a desplegar”.

As far as @WHO is concerned all hypotheses remain on the table. This report is a very important beginning, but it is not the end. We have not yet found the source of the #COVID19 virus, and we must continue to follow the science and leave no stone unturned as we do.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 30, 2021