“Estamos lejos de ganar la guerra contra el Covid-19”, dice Joe Biden

El mandatario también llamó a la población a seguir usando la mascarilla, acción que calificó de “deber patriótico” para frenar al Covid-19.

El presidente Joe Biden reconoció este lunes que Estados Unidos está “lejos de ganar la guerra contra el Covid-19”, y anunció la intensificación de la campaña nacional de vacunación contra el coronavirus.

“Nuestro trabajo está lejos de terminar. Estamos lejos de ganar la guerra contra el Covid-19”, dijo el mandatario en declaraciones televisadas desde la Casa Blanca, en Washington.

Estados Unidos ha administrado 143 millones de dosis y ha vacunado completamente al 16 % de la población, incluido casi el 50 % de los mayores de 65 años. Sin embargo, crece el temor de que ese ritmo no sea lo suficientemente rápido para evitar una cuarta ola de contagios en el país, a menos que vaya acompañada de un endurecimiento de las medidas sanitarias.

“¡Usen mascarillas! Es un deber patriótico”, subrayó Biden, al señalar que casi mil estadounidenses mueren cada día a causa de la pandemia.

Vice President Harris and I just wrapped up a COVID-19 briefing. Tune in as I give an update on our response to the virus and the state of vaccinations. https://t.co/eAex72VFDH

En tanto, la máxima responsable de la salud pública del país pidió a la población “aguantar un poco más” las medidas sanitarias para detener la propagación del coronavirus.

“Tengo una sensación de fatalidad inminente” al ver datos que indican una posible nueva ola de contagios en Estados Unidos, dijo Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en declaraciones a la prensa.

Según Walensky, aunque contar con “tres vacunas históricas y de gran avance científico” es un motivo de esperanza, todavía no se ha vacunado a la población suficiente para evitar una cuarta ola, a menos que se apliquen medidas sanitarias.

As a wife, mother, daughter, physician & CDC Director, I ask you to hold on a little while longer. We are almost there, but not quite yet. Continue using #COVID19 prevention methods & get vaccinated when you can so that you and others will still be here once this pandemic ends.

— Rochelle Walensky, MD, MPH (@CDCDirector) March 29, 2021