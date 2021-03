Biden brinda su primera conferencia de prensa como presidente

El mandatario trató varios temas, como la migración la política internacional, la pandemia e incluso su posible candidatura de cara a los comicios de 2024.

Joe Biden ofreció este jueves su primera conferencia de prensa como presidente de Estados Unidos, en la cual trató temas como la migración, la política internacional, la pandemia de coronavirus e incluso su candidatura de cara a las elecciones de 2024.

En su alocución, el mandatario relativizó la afluencia de migrantes a la frontera de Estados Unidos con México, al asegurar que esto “sucede todos los años”.

“Hay un aumento significativo del número de personas que llegan a la frontera en los meses de invierno (enero, febrero y marzo)”, porque los migrantes “pueden viajar con menor probabilidad de morir en el camino debido al calor del desierto”, dijo el presidente demócrata en su primera conferencia de prensa.

Los republicanos acusan a Biden de haber alentado a miles de inmigrantes indocumentados, incluidos muchos menores no acompañados, a ingresar a Estados Unidos, al relajar la política migratoria de su antecesor Donald Trump.

Pero Biden indicó que el aumento del flujo migratorio había comenzado antes de su llegada a la Casa Blanca el 20 de enero. “No me disculparé por abolir políticas que violaron el derecho internacional y la dignidad humana”, dijo.

El presidente consideró “halagadora” la idea de que atrajo a nuevos migrantes con su imagen de “buen tipo”. Pero, para él, ese no es el motivo del aumento del flujo de migrantes, mayoritariamente provenientes de Centroamérica. “La gente se va de Honduras, Guatemala, El Salvador ante todo por los terremotos, las inundaciones, la falta de alimentos y la violencia de las pandillas”, dijo.

This afternoon, I’m holding my first formal press conference as president. Tune in. https://t.co/dvl1RAtOjr

— President Biden (@POTUS) March 25, 2021