Estados Unidos administra 3 millones de vacunas en un día por segunda jornada consecutiva

Estados Unidos consiguió administrar, por segunda jornada consecutiva, más de 3 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19 en un solo día, según las cifras oficiales publicadas este domingo por los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC).

Los CDC informaron que 3.4 millones de dosis habían sido administradas en 24 horas hasta el domingo por la mañana, después de los 3.12 millones del día anterior. La media de las últimas siete jornadas fue de 2.44 millones de dosis por día, según sus cifras.

“Primera vez que pusimos 3 millones o más (de vacunas) en dos días consecutivos. También el segundo día consecutivo reportando más de 2 millones primeras dosis por día”, tuiteó Cyrus Shahpar, director de datos sobre Covid-19 en la Casa Blanca. “¡Estamos haciendo progresos!”, añadió.

Just in: +3.04 doses reported administered as of 6am data cutoff, today vs yesterday. First time we have had 3M or more in two consecutive days. Also second consecutive day reporting more than 2M first doses per day. Making progress!

