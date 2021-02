EN VIVO. Sigue el aterrizaje del rover Perseverance, de la NASA, en Marte

Siete meses de viaje espacial, décadas de trabajo y miles de millones de dólares invertidos para responder una sola pregunta: ¿existió alguna vez vida fuera la Tierra?

Aproximadamente siete meses después de su despegue, el rover Perseverance, de la NASA, debe sobrevivir este jueves a los “siete minutos de terror”, como se ha denominado a la ultra peligrosa maniobra que precede a su aterrizaje en Marte.

La ubicación elegida es el cráter Jezero, el lugar de aterrizaje más peligroso jamás intentado, y en siete minutos el vehículo deberá pasar de una velocidad de 20 mil kilómetros por hora a 0.

. @NASAInSight @MarsCuriosity Ladies, any words of advice for @NASAPersevere rn? She's ONE day from landing on Mars! #CountdownToMars pic.twitter.com/pb6Auwm6eg

La NASA lleva a cabo una transmisión en vivo, en español, del aterrizaje del Perseverance en Marte, la cual iniciará a las 13:30 horas (de Guatemala) del jueves. Está previsto que el rover aterrice poco más de una hora después, a las 14:55.

Por primera vez, la misión de la NASA tiene el objetivo explícito de encontrar rastros de vida antigua en Marte, recogiendo, durante varios años, una treintena de muestras de rocas del planeta rojo.

Estas serán traídas a la Tierra, para ser analizadas, en una misión planificada para la década de 2030. Esto, con la esperanza de finalmente responder a “una de las preguntas que nos han acompañado durante siglos: ¿estamos solos en el Universo?”, dijo Thomas Zurbuchen, administrador asociado de ciencia de la NASA.

Los científicos buscan lo que llaman biofirmas: rastros de vida microbiana que “pueden tomar todo tipo de formas”, como “químicos” o “cambios ambientales”, dijo Mary Voytek, directora del programa de astrobiología de la NASA.

“Los astrobiólogos hemos soñado con esta misión durante décadas”, dijo con entusiasmo.

“O encontramos vida, y eso sería un hallazgo excepcional, o no lo haremos, (..) y eso dará a entender que no todos los ambientes habitables están habitados”, advirtió Ken Farley, científico del proyecto.

"That descent stage takes us all the way down to about 20 meters off the ground. That's when we start the skycrane maneuver."

Tomorrow is our @NASAPersevere rover's entry, descent and landing on Mars. Get ready: https://t.co/Y0O9T1rDov pic.twitter.com/jmC7dIiwQ0

— NASA (@NASA) February 18, 2021