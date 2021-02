OMS: la pandemia es una “catástrofe” para la lucha contra el cáncer

La OMS lamentó que algunos países tuvieran que interrumpir sus servicios de cancerología debido a la movilización contra la pandemia de Covid-19.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa calificó de “catástrofe” la pandemia de coronavirus (Covid-19) en términos de la lucha contra el cáncer, señalando las interrupciones en los servicios de cancerología en un tercio de los países de la zona.

“El impacto de la pandemia en el cáncer en la región es catastrófico”, dijo Hans Kluge, director de la OMS para Europa, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer.

Entre los 53 países de la región para la OMS (varios de Asia Central), uno de cada tres interrumpió parcial o completamente sus servicios de cancerología debido a la movilización contra la pandemia y las restricciones de viaje.

“Algunos países tuvieron escasez de medicamentos contra el cáncer y muchos han visto una caída significativa de nuevos diagnósticos de cáncer, incluso en los países más ricos”, dijo Kluge en un comunicado, señalando que las desigualdades han empeorado debido a la crisis económica.

En Bélgica y Países Bajos, durante el primer confinamiento en la primavera boreal de 2020, el número de cánceres diagnosticados se redujo entre un 30 % y un 40 %, señaló el funcionario de la ONU.

En Kirguistán, cayó un 90 % en abril de 2020, agregó.

En el Reino Unido, los retrasos en el diagnóstico y el tratamiento provocarán un aumento del 15 % de la mortalidad por cáncer colorrectal y del 9 % por cáncer de mama en los próximos cinco años, prevé la OMS.

Every day, tens of thousands of people in the WHO European Region receive the news that they have #cancer. On #WorldCancerDay, United Action Against Cancer envisions a future where cancer is no-longer life-threatening.

Find out more 👉 https://t.co/z3Cl0A2glf pic.twitter.com/wQejr3HmCK

— WHO/Europe (@WHO_Europe) February 4, 2021