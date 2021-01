Estados Unidos eleva nivel de alerta por “extremistas violentos” detractores de Biden

La alerta emitida afirma que la amenaza de un ataque “persistirá en las semanas posteriores a la exitosa investidura presidencial” de Biden.

El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos publicó este miércoles una alerta antiterrorista por un “clima de crecientes amenazas” vinculadas a “extremistas violentos”, opuestos al gobierno del presidente Joe Biden.

“Información sugiere que algunos extremistas violentos movidos por la ideología (con objeciones al ejercicio de la autoridad gubernamental y la transición presidencial), así como por otros agravios alimentados por falsedades, podrían seguir movilizándose para incitar o cometer violencia”, dijo el Departamento en un comunicado.

La alerta emitida afirma que la amenaza de un ataque “persistirá en las semanas posteriores a la exitosa investidura presidencial” de Biden, celebrada el pasado 20 de enero en una ceremonia solemne en el Capitolio, en Washington.

Today Acting Secretary Pekoske issued a National Terrorism Advisory System (NTAS) Bulletin: https://t.co/e1vnghZulO. There is currently a heightened threat environment across the U.S. that is likely to persist over the coming weeks.

— Homeland Security (@DHSgov) January 27, 2021