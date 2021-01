FOTOS. Las mascotas de Joe Biden se mudan a la Casa Blanca

Tras una pausa de cuatro años, la Casa Blanca volvió a recibir mascotas en sus jardines: Champ y Major, los perros del presidente Biden.

Reanudando una larga tradición en Estados Unidos, que se vio interrumpida durante la administración de Donald Trump, dos mascotas volvieron a alojarse en la Casa Blanca.

Se trata de Champ y Major, los dos perros del presidente Joe Biden, que se mudaron a la residencia oficial el pasado domingo, confirmaron fuentes oficiales.

En un video publicado por el portavoz Michael LaRosa, se puede ver a los dos canes recorriendo los jardines de la Casa Blanca, con el obelisco de Washington de fondo.

“Champ disfruta su nueva poltrona cerca de la estufa y Major ama correr en el jardín sur”, dijo LaRosa a través de un comunicado.

“¡Champ y Major se nos unieron en la Casa Blanca!”, celebró por su parte la primera dama, Jill Biden, por medio de un mensaje en su cuenta de Twitter.

Champ and Major have joined us in the White House! 💕🐾 pic.twitter.com/R035YnavVo

Champ ha estado con los Biden desde 2008, y Major fue adoptado en 2018. Según el equipo de Biden, Major es además el primer perro adoptado que vivirá en la Casa Blanca.

Ambos animales aparecieron en uno de los anuncios de campaña de Biden, en donde advertían a los votantes que “eligieran sabiamente a sus humanos”, destacando clips de Trump burlándose de la idea de una mascota presidencial.

Los dos perros también protagonizaron el mensaje navideño de los Biden.

No matter how you’re celebrating this year, Champ and Major wish you a Merry Christmas. pic.twitter.com/SrZBT4vmpP

— Joe Biden (@JoeBiden) December 24, 2020