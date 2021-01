Antony Blinken, nuevo secretario de Estado de Estados Unidos

Blinken prometió “revitalizar” las alianzas de las que, según dijo, abusó el expresidente Donald Trump.

El Senado de Estados Unidos confirmó este martes el nombramiento de Antony Blinken como secretario de Estado, seis días después de la llegada del presidente Joe Biden a la Casa Blanca.

El nuevo jefe de la diplomacia estadounidense obtuvo 78 votos a favor y 22 en contra, una mayoría mucho más cómoda que sus antecesores republicanos, Rex Tillerson y Mike Pompeo (confirmados con 56 y 57 votos favorables respectivamente).

La semana pasada, en su audiencia de confirmación ante los senadores, Blinken prometió “revitalizar” las alianzas de las que, según dijo, abusó el expresidente republicano Donald Trump, así como llevar a Estados Unidos “al frente” tras el unilateralismo y la desconexión de la diplomacia trumpista.

Con el Senado dividido 50-50 entre republicanos y demócratas, Blinken cosechó así el respaldo de muchos senadores de la oposición.

Jim Risch, líder de los senadores republicanos en el Comité de Asuntos Exteriores, subrayó no obstante su desacuerdo sobre el regreso de Estados Unidos al acuerdo nuclear iraní, buscado por Biden y Blinken.

Pero más allá de este espinoso asunto, “en los muchos temas que discutimos, hubo pocas diferencias, si acaso, entre nosotros en varios de ellos”, reconoció Risch, que votó a favor de Blinken.

Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata en el Senado, también dijo que Blinken es “la persona adecuada para reforzar las prerrogativas de Estados Unidos en el escenario mundial”.

Blinken también obtuvo la aprobación de muchos republicanos cuando admitió que Trump había “tenido razón al adoptar una postura más fuerte contra China”.

78-22, Senate confirmed the nomination of Anthony John Blinken, of New York, to be Secretary of State. Rollcall Vote #7 https://t.co/SOmYJ3Dv4t

— U.S. Senate Floor (@SenateFloor) January 26, 2021