Moderna dice que su vacuna es efectiva contra nuevas variantes del coronavirus

La compañía estadounidense aseguró que su vacuna protege contra las variantes del virus identificadas en el Reino Unido y en Sudáfrica.

La compañía estadounidense de biotecnología, Moderna, informó el lunes que, según estudios de laboratorio, se ha demostrado que su vacuna es efectiva contra las variantes del coronaviurs detectadas en el Reino Unido y en Sudáfrica.

“Estamos animados por estos nuevos datos, que refuerzan nuestra confianza en que la vacuna Moderna Covid-19 debería proteger contra estas variantes recién detectadas”, dijo en un comunicado Stephane Bancel, director ejecutivo de Moderna, después de realizar una prueba de laboratorio.

A pesar de estos datos y por precaución, la compañía trabajará para desarrollar una dosis adicional con el objetivo de aumentar aún más la protección contra estas variantes.

“Creemos que es imperativo permanecer proactivos a medida que evoluciona el virus”, destacó el ejecutivo de Moderna.

