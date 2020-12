Detectan en EE.UU. primer caso de la cepa de Covid-19 descubierta en Reino Unido

"Hoy (martes) descubrimos el primer caso en Colorado de la variante B.1.1.7 de covid-19, la misma variante descubierta en el Reino Unido", tuiteó el gobernador Jared Polis.

Colorado registró el primer caso estadounidense de la nueva cepa de coronavirus que surgió recientemente en Reino Unido, dijo el martes el gobernador de ese estado.

“Hoy (martes) descubrimos el primer caso en Colorado de la variante B.1.1.7 de covid-19, la misma variante descubierta en el Reino Unido”, tuiteó el gobernador Jared Polis.

Today we discovered Colorado’s first case of the COVID-19 variant B.1.1.7, the same variant discovered in the UK.

The health and safety of Coloradans is our top priority and we will monitor this case, as well as all COVID-19 indicators, very closely. pic.twitter.com/fjyq7QhzBi

— Governor Jared Polis (@GovofCO) December 29, 2020