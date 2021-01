EN VIVO. La toma de posesión de Biden como presidente de Estados Unidos

Biden jurará el cargo delante del ala oeste del Capitolio, en una ceremonia sin el tradicional público que se agolpa en la explanada para saludar al nuevo presidente.

El demócrata Joe Biden asume este miércoles como presidente de Estados Unidos, en sustitución del republicano Donald Trump, lo que abre un nuevo capítulo en un país dividido y en crisis.

En una ciudad sitiada y casi irreconocible, con 25 mil efectivos de la Guardia Nacional y refuerzos policiales llegados de todo el país, Biden jurará el cargo a las 10:00 (hora de Guatemala) delante del ala oeste del Capitolio, en Washington, en una ceremonia sin el tradicional público que se agolpa en la explanada para saludar al nuevo presidente.

En su lugar habrá miles de banderas estadounidenses para recordar a los más de 400 mil muertos que ha dejado la pandemia de coronavirus en el país.

Today is the day @JoeBiden becomes the President of the United States.

Be a part of history.

10 AM ET at https://t.co/32suUJYO1f#InaugurationDay pic.twitter.com/eeFzVt8m5b

— Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 20, 2021