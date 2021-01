Congreso de Estados Unidos aprueba nuevo juicio político a Donald Trump

Los 222 demócratas de la Cámara Baja, más 10 republicanos, votaron a favor de este segundo “impeachment” histórico.

El Congreso de Estados Unidos aprobó este miércoles un nuevo juicio político a Donald Trump, quien se convirtió en el primer presidente estadounidense en ser acusado dos veces por la Cámara de Representantes.

Los 222 demócratas de la Cámara Baja, más 10 republicanos, votaron a favor de este segundo “impeachment” histórico, mientras que 197 legisladores votaron en contra, cuando falta una semana para que Trump deje el poder en manos de Joe Biden.

El mandatario republicano fue acusado de “incitar a la insurrección”, cargo que desencadenará un juicio en el Senado de Estados Unidos. Sin embargo, no se espera que la Cámara Alta se ocupe del asunto hasta después de que Biden sea investido como el 46° presidente de Estados Unidos, el próximo 20 de enero.

Previamente, la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo por medio de sus redes sociales que Trump “ha demostrado que es un peligro claro y presente” para la democracia estadounidense, y que debía ser “acusado y destituido de su cargo”.

President Trump has proven he is a clear and present danger to our American democracy. He must be impeached and removed from office. pic.twitter.com/5WvQIDG4eK

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 13, 2021