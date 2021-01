VIDEO. Evacuan el Congreso de EE. UU. ante protestas de simpatizantes de Trump

Manifestantes intentaron derribar las vallas de seguridad, cundo se llevaba a cabo una sesión conjunta para certificar la victoria de Joe Biden.

Autoridades tuvieron que evacuar los edificios del Congreso de Estados Unidos ante las violentas protestas protagonizadas por simpatizantes del mandatario saliente, Donald Trump, en momentos en que se llevaba a cabo una sesión conjunta para certificar la victoria de presidente electo, Joe Biden.

La Policía de Washington tomó la decisión de evacuar las instalaciones luego de que los manifestantes intentaran derribar las vallas de seguridad y acusaran de “traición” a a los agentes que les impedían ingresar al Capitolio.

La sesión fue suspendida.

Ante la situación, la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, ordenó un toque de queda a partir de las 18:00 horas (locales) de este miércoles, y que estará vigente hasta las 06:00 horas del jueves.

Today, I'm ordering a citywide curfew for the District of Columbia from 6:00 p.m. on Wednesday, January 6, until 6:00 a.m. on Thursday, January 7. pic.twitter.com/lp6Pt3DcYC

“Acabo de evacuar mi oficina en Cannon”, dijo la legisladora republicana, Nancy Mace, en un tuit. “Ahora estábamos viendo a manifestantes agredir a la policía del Capitolio (…) Esto está mal. Esto no es lo que somos”, agregó.

Just evacuated my office in Cannon due to a nearby threat. Now we’re seeing protesters assaulting Capitol Police.

This is wrong. This is not who we are. I’m heartbroken for our nation today. pic.twitter.com/jC9P0YfSLQ

— Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) January 6, 2021